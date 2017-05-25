Охоронця Яроша після суду госпіталізували до реанімації – ЗМІ

Охоронця народного депутата Дмитра Яроша Михайла Навроцького, який фігурував у збройному конфлікті, перевели до реанімації лікарні в місті Дніпро.

Про це повідомив 24 травня "Сектор правди".

Зазначається, що Навроцького діагностували важкі травми, а зокрема відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, внутрішньомозкову травматичну гематому лівої лобної долі, перелом лобної кістки, забійні рани, перелом 4 и 5 пальців правої кісті, перелом ребер.

Інформресурс стверджує, що охоронець Яроша 10 днів перебував у СІЗО, не отримуючи медичної допомоги.

Як повідомлялося, 14 травня 2017 року у Кам'янському стався конфлікт зі стріляниною, одна людина отримала поранення. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

У застосуванні зброї підозрювали члена партії "ДІЯ" та особистого охоронця Дмитра Яроша, називаючи ім’я Романа Малісевича. Але в ГО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, що охоронець Яроша Роман не стріляв у таксиста, але не стримався його побратим Михайло, який 4 роки "не отримував реабілітації" від участі в боях на сході.

Пізніше Ярош висловився з приводу того, що його побратим Михайло застосував зброю у таксі.

24 травня Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі запобіжний захід Навроцькому у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.