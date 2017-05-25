Савченко планує участь у виборах і не вірить рейтингам

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що її політична сила братиме участь у парламентських виборах, а вона сама готова балотуватися в президенти.

Про це Савченко заявила в інтерв’ю польському виданню "Krytyka Polityczna".

"Я готова взяти на себе відповідальність за країну і взяти участь у президентських виборах. Крім того, у парламентських виборах братиме участь моя політична сила. Боже, то так зле звучить із вуст політика", – сказала депутат, відповідаючи журналісту.

При цьому на запитання, що сталося, що за рік після звільнення Савченко з російської в’язниці її рейтинг упав з 12% до 1-2%, депутат відповіла: "Я не знаю, з якого космосу ви берете ці цифри"

"Вимірюється, певно, не моя підтримка, а телебачення, риторики президента, Юлії Тимошенко та інших політиків, в тому числі європейських, які говорили про мене. Мій образ і я – то дві різні речі", – заявила Савченко.

"Я перевіряю свою підтримку, ходячи по вулиці", – сказала вона і додала, що були часи і квітів, і каміння, а зараз їй ходиться вулицями спокійніше – і люди ставляться по-різному.

На зауваження, що спершу її називали героєм, а потім – "агентом Кремля", Савченко відповіла, що "це не має значення", бо люди її не знали, а складали образ із того, що давала українська та російська пропаганди.

"Ось чому в Україні про мене стали говорити гірше, а в Росії краще (за цей рік – ред.)", – додала Надія.

Як відомо, 25 травня 2016 року Росія відпустила з в’язниці і відправила до Києва українського депутата і військову льотчицю Надію Савченко, схоплену на окупованій Луганщині. Її обміняли на російських військових Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва.

Минулого літа Савченко виборці України довіряли найбільше з усіх політиків (35%-45% за різними опитуваннями).

З моменту звільнення Савченко вийшла з фракції "Баткьівщина", яка провела її до Верховної Ради за своїм списком, доки Надія була у російській в’язниці.

Савченко не раз заявляла, що вона може взяти участь у президентських виборах, якщо буде така потреба і воля виборців.

13 квітня 2017 року вона провела з'їзд, на якому було створено політичну партію "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Олена Рощенко, УП