Савченко планирует участие в выборах и не верит рейтингам

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ее политическая сила будет участвовать в парламентских выборах, а она сама готова баллотироваться в президенты.

Об этом Савченко заявила в интервью польскому изданию "Krytyka Polityczna".

"Я готова взять на себя ответственность за страну и участвовать в президентских выборах. Кроме того, в парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, это так плохо звучит из уст политика", – сказала депутат, отвечая журналисту.

При этом на вопрос, что произошло, что через год после освобождения Савченко из российской тюрьмы ее рейтинг упал с 12% до 1-2%, депутат ответила: "Я не знаю, из какого космоса вы берете эти цифры"

"Измеряется, вероятно, не моя поддержка, а телевидение, риторики президента, Юлии Тимошенко и других политиков, в том числе европейских, которые говорили обо мне. Мой образ и я – это две разных вещи", – заявила Савченко.

"Я проверяю свою поддержку, ходя по улице", – сказала она и добавила, что были времена и цветов, и камней, а сейчас она ходит по улицам спокойнее – и люди относятся по-разному.

На замечание, что сперва ее называли героем, а потом – "агентом Кремля", Савченко ответила, что "это не имеет значения", потому что люди ее не знали, а составляли образ из того, что давала украинская и российская пропаганды.

"Вот почему в Украине обо мне стали говорить хуже, а в России лучше (за этот год – ред.)", – добавила Надежда.

Как известно, 25 мая 2016 года Россия отпустила из тюрьмы и отправила в Киев украинского депутата и военную летчицу Надежду Савченко, схваченную на оккупированной Луганщине. Ее обменяли на российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Прошлым летом Савченко имела наибольшее доверие избирателей Украины среди политиков (35%-45% по разным опросам).

С момента освобождения Савченко вышла из фракции "Батькивщина", которая провела ее в Верховную Раду по своему списку, пока Надежда была в российской тюрьме.

Савченко не раз заявляла, что она может принять участие в президентских выборах, если будет такая необходимость и воля избирателей.

13 апреля 2017 года она провела съезд, на котором была создана политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Алена Рощенко, УП