Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко планирует участие в выборах и не верит рейтингам

Четверг, 25 мая 2017, 13:35

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ее политическая сила будет участвовать в парламентских выборах, а она сама готова баллотироваться в президенты.

Об этом Савченко заявила в интервью польскому изданию "Krytyka Polityczna".

"Я готова взять на себя ответственность за страну и участвовать в президентских выборах. Кроме того, в парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, это так плохо звучит из уст политика", – сказала депутат, отвечая журналисту.

При этом на вопрос, что произошло, что через год после освобождения Савченко из российской тюрьмы ее рейтинг упал с 12% до 1-2%, депутат ответила: "Я не знаю, из какого космоса вы берете эти цифры"

"Измеряется, вероятно, не моя поддержка, а телевидение, риторики президента, Юлии Тимошенко и других политиков, в том числе европейских, которые говорили обо мне. Мой образ и я – это две разных вещи", – заявила Савченко.

"Я проверяю свою поддержку, ходя по улице", – сказала она и добавила, что были времена и цветов, и камней, а сейчас она ходит по улицам спокойнее – и люди относятся по-разному.

На замечание, что сперва ее называли героем, а потом – "агентом Кремля", Савченко ответила, что "это не имеет значения", потому что люди ее не знали, а составляли образ из того, что давала украинская и российская пропаганды.

"Вот почему в Украине обо мне стали говорить хуже, а в России лучше (за этот год – ред.)", – добавила Надежда.

Как известно, 25 мая 2016 года Россия отпустила из тюрьмы и отправила в Киев украинского депутата и военную летчицу Надежду Савченко, схваченную на оккупированной Луганщине. Ее обменяли на российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Прошлым летом Савченко имела наибольшее доверие избирателей Украины среди политиков (35%-45% по разным опросам).

С момента освобождения Савченко вышла из фракции "Батькивщина", которая провела ее в Верховную Раду по своему списку, пока Надежда была в российской тюрьме.

Савченко не раз заявляла, что она может принять участие в президентских выборах, если будет такая необходимость и воля избирателей.

13 апреля 2017 года она провела съезд, на котором была создана политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Алена Рощенко, УП

Темы: Савченко Надеждавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
Все новости...
Реклама: