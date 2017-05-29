Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій назвав єдину організацію, здатну зупинити Росію

Понеділок, 29 травня 2017, 12:17

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що зупинити агресію Росії зможе тільки Організація Північноатлантичного Договору (НАТО).

Про це він повідомив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Грузії, передають "Українські Новини".

"Росія зупиниться тільки там, де її зупинять. Сьогодні у світі немає жодної міжнародної організації, крім НАТО, яка здатна це зробити", - сказав він.

Він в черговий раз висловив сподівання, що Україна стане членом НАТО.

Також спікер упевнений, що членство України в Північноатлантичному Альянсі є єдиною можливістю гарантувати безпеку країни.

Крім того, Парубій закликав учасників Парламентської асамблеї провести одне з найближчих своїх засідань в Україні.

Як повідомлялося, президент ПА НАТО Паоло Аллі заявляє, що Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів.

В ході засідання ПА НАТО в Тбілісі Україна передала віце-президенту організації та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.

Теми: НАТОПарубійВерховна РадаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАТО
Партія Орбана бойкотує засідання парламенту, де мають голосувати щодо вступу Швеції в НАТО
НАТО відкриє логістичний центр у Жешуві для ремонту української техніки – ЗМІ
Кому потрібна безполітна зона над Україною?
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: