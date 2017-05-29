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Парубий назвал единственную организацию, способную остановить Россию

Понедельник, 29 мая 2017, 12:17

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что остановить агрессию России сможет только Организация Североатлантического Договора (НАТО).

Об этом он сообщил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Грузии, передают "Українські Новини".

"Россия остановится только там, где ее остановят. Сегодня в мире нет ни одной международной организации, кроме НАТО, которая способна это сделать", - сказал он.

Парубий в очередной раз выразил надежду, что Украина станет членом НАТО.

Также спикер уверен, что членство Украины в Североатлантическом Альянсе является единственной возможностью гарантировать безопасность страны.

Кроме того, Парубий призвал участников Парламентской ассамблеи провести одного из ближайших своих заседаний в Украине.

Как сообщалось, президент ПА НАТО Паоло Алли заявляет, что Россия должна вернуться к официально признанным границам.

В ходе заседания ПА НАТО в Тбилиси Украина передала вице-президенту организации и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи РФ с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Темы: НАТОПарубийВерховная РадаРосcия
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