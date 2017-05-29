Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Януковича третю годину поспіль заявляють однотипні клопотання

Понеділок, 29 травня 2017, 13:05

Адвокати екс-президента Віктора Януковича третю годину поспіль на підготовчому засіданні Облонського райсуду Києва у справі про державну зраду заявляють однотипні клопотання проти заочного засудження.

Це зазначає прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Суд над Януковичем. Сторона захисту третю годину оголошує клопотання. Загалом уже 138 однотипних заперечень проти проведення спеціального судового провадження проти Януковича", – пише вона у Facebook.

В свою чергу журналіст Яна Полянська зазначає, що адвокати екс-президента підготували 230 клопотань до суду.

Як повідомлялося, 4 травня 2017 року Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Суд частково задовольнив клопотання захисників екс-президента, дозволивши йому участь по відеозв'язку.

Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом.

29 травня на засіданні суду адвокати зачитали заяву їхнього підопічного, в якій сказано, що Янукович хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах.

В заяві зокрема стверджується, що Янукович не отримував жодного виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.

Як відомо, державне обвинувачення просить засудити Януковича до довічного ув'язнення.

У справі фігурує заява Януковича від 1 березня 2014 року з проханням до президента РФ Володимира Путіна ввести війська Російської Федерації в Україну.

Схожий лист він також написав Раді Федерації РФ – також з закликом використовувати російські війська на території України.

За даними ГПУ, цей лист узаконив рішення і дії представників російської влади про надання Путіну дозволу на використання російських військ за межами РФ.

До Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.

У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

Українська правда

Теми: Януковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: