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Адвокаты Януковича третий час подряд заявляют однотипные ходатайства

Понедельник, 29 мая 2017, 13:05

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича третий час подряд на подготовительном заседании Облонского райсуда Киева в деле о государственной измене заявляют однотипные ходатайства против заочного осуждения.

Это отмечает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Суд над Януковичем. Сторона защиты третий час объявляет ходатайства. В общем уже 138 однотипных возражений против проведения специального судебного производства против Януковича", – пишет она в Facebook.

В свою очередь журналист Яна Полянская отмечает, что адвокаты экс-президента подготовили 230 ходатайств в суд.

Как сообщалось, 4 мая 2017 года Оболонский районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд частично удовлетворил ходатайство защитников экс-президента, позволив ему участие по видеосвязи.

Оболонский райсуд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом.

29 мая на заседании суда адвокаты зачитали заявление их подопечного, в которой сказано, что Янукович, что хочет принять участие в суде, но на своих условиях.

В заявлении, в частности, утверждается, что Янукович не получал никакого вызова из Оболонского райсуда Киева, а также ему не обеспечили участие в заседании через видеоконференцию из Ростовского областного суда РФ.

Как известно, государственное обвинение просит приговорить Януковича к пожизненному заключению.

В деле фигурирует заявление Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска Российской Федерации в Украину.

Похожее письмо он также написал Совету Федерации РФ – также с призывом использовать российские войска на территории Украины.

По данным ГПУ, этот лист узаконил решение и действия представителей российской власти о предоставлении Путину разрешения на использование российских войск за пределами РФ.

К Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Украинская правда

Темы: Януковичсуд
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