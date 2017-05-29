Захист Януковича хоче повернути прокурорам справу про держзраду

Захист екс-президента Віктора Януковича просить Оболонський районний суд Києва повернути обвинувальний акт щодо державної зради.

Про це в ході судового засідання у понеділок заявив адвокат Ігор Федоренко.

"Захист вважає, що акт не може бути розглянутим по суті і підлягає поверненню прокурору", - зазначив він.

Також адвокат наголосив, що Янукович не отримував виклики до суду та письмово не отримав підозри.

Як відомо, у понеділок 29 травня захист Януковича заявив, що заявить клопотання про допит президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Генеральна прокуратура звинувачує Януковича у державній зраді. У справі фігурує лист Януковича від 1 березня 2014 року до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням увести війська в Україну. Аналогічний лист колишній лідер України спрямував і Раді Федерації РФ.

На погляд ГПУ, цей лист узаконив надання Путіну дозволу на використання російських військ в Україні, що сприяло анексії Криму та окупації частини Донбасу.

4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі проти Віктора Януковича про державну зраду за процедурою спеціального (заочного) досудового розслідування.

Суд дозволив участь по відеозв'язку екс-президенту, який утік до Росії, і надав Януковичу 3 варіанти відеозв'язку з судом.

29 травня на засіданні суду адвокати зачитали заяву підзахисного, в якій сказано, що Янукович хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах.

У заяві, зокрема, стверджується, що Янукович не отримував виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП