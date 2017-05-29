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Защита Януковича хочет вернуть прокурорам дело о госизмене

Понедельник, 29 мая 2017, 16:17

Защита экс-президента Виктора Януковича просит Оболонский районный суд Киева вернуть обвинительный акт о государственной измене.

Об этом в ходе судебного заседания в понедельник заявил адвокат Игорь Федоренко.

"Защита считает, что акт не может быть рассмотрен по существу и подлежит возврату прокурору", - отметил он.

Также адвокат отметил, что Янукович не получал вызовы в суд и письменно не получил подозрения.

Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене. В деле фигурирует его письмо от 1 марта 2014 году к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Аналогичное письмо бывший лидер Украины направил и Совете Федерации РФ.

По мнению ГПУ, это письмо узаконил предоставления Путину разрешения на использование российских войск в Украине, что способствовало аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

4 мая 2017 Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу против Виктора Януковича о государственной измене по процедуре специального (заочного) досудебного расследования.

Суд разрешил участие по видеосвязи экс-президенту, который бежал в Россию, и предоставил Януковичу 3 варианта видеосвязи с судом.

29 мая на заседании суда адвокаты зачитали заявление подзащитного, в котором говорится, что Янукович хочет принять участие в суде, но на своих условиях.

В заявлении, в частности, утверждается, что Янукович не получал вызова из Оболонского райсуда Киева, а также ему не обеспечили участие в заседании через видеоконференцию с Ростовского областного суда РФ.

Темы: ЯнуковичпрокуратураРосcиясуд
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