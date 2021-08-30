Геращенко продовжує працювати в МВС із Монастирським

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко продовжує працювати як радник міністра внутрішніх справ після відставки Арсена Авакова, минулого тижня він брав участь у міжвідомчій нараді.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Деталі: Нарада Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та Держгеокадастрової служби стосувалася передачі прикордонних земель у постійне користування Державній прикордонній службі України.

У ній взяли участь перший заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, перший заступник голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко.

У режимі онлайн до обговорення долучилися посадові особи органів охорони державного кордону ДПСУ та представники регіональних підрозділів Держгеокадастру.

Міжвідомча нарада dpsu.gov.ua

Адміністрація Державної прикордонної служби в останні роки неодноразово порушувала питання необхідності облаштування державного кордону з урахуванням наявних загроз. А облаштування інженерних споруд неможливе без відведення земель для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій тощо.

Нещодавно це питання розглядала Рада національної безпеки та оборони України, її рішення ввів у дію президент. В його указі визначено терміни інвентаризації земель вздовж державного кордону, передачі їх у постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України та облаштування держкордону.

Для вирішення питання у практичній площині Держприкордонслужбою спільно з МВС та Держгеокадастровою службою минулого тижня провела міжвідомчу нараду. На ній обговорювали напрацювання дорожньої карти виконання указу Володимира Зеленського.

Учасники наради домовилися про проведення повної інвентаризація земель, подальше забезпечення належного оформлення, а також реалізації першочергових завдань з інженерного облаштування кордону.

Від УП: У МВС після заміни міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на Дениса Монастирського відбулися деякі кадрові зміни. Геращенко ж продовжує працювати, хоча вже не як заступник міністра, як було у 2019-2021 роках, а як радник голови МВС.