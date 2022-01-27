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Троє поранених строковиком у Дніпрі нацгвардійців – у важкому стані

Четвер, 27 січня 2022, 10:37
Троє поранених строковиком у Дніпрі нацгвардійців – у важкому стані
Зброя з місця затримання солдата, фто Нацполіції

Троє з п'яти поранених солдатом-строковиком військовослужбовців Національної гвардії перебувають у важкому стані після інциденту на території заводу "Південмаш" у Дніпрі.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Деталі: За даними Геращенка, четверо поранених перебувають у лікарні Мечникова та ще один – у 16-й міській лікарні.

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У лікарні Мечникова борються за життя 22-річної дівчини-військовослужбовиці Нацгвардії, яка отримала три кулі впритул: вона поранена в коліно, у плече та в живіт (останнє поранення – найважче). Дівчина втратила понад 3 літри крові.

Ще один її товариш по службі отримав поранення в черевну порожнину і теж перебуває у важкому стані.

Життя двох інших поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів – поза небезпекою.

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У важкому стані також військовослужбовець НГУ, доставлений до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди у стегно та в плече.

Геращенко закликав небайдужих дніпровців здати кров для поранених нацгвардійців.

Передісторія:

  • У ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

Олена Рощенко, УП
Теми: НацгвардіяДніпроГеращенко Антон
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