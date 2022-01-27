Троє поранених строковиком у Дніпрі нацгвардійців – у важкому стані
Троє з п'яти поранених солдатом-строковиком військовослужбовців Національної гвардії перебувають у важкому стані після інциденту на території заводу "Південмаш" у Дніпрі.
Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook
Деталі: За даними Геращенка, четверо поранених перебувають у лікарні Мечникова та ще один – у 16-й міській лікарні.
У лікарні Мечникова борються за життя 22-річної дівчини-військовослужбовиці Нацгвардії, яка отримала три кулі впритул: вона поранена в коліно, у плече та в живіт (останнє поранення – найважче). Дівчина втратила понад 3 літри крові.
Ще один її товариш по службі отримав поранення в черевну порожнину і теж перебуває у важкому стані.
Життя двох інших поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів – поза небезпекою.
У важкому стані також військовослужбовець НГУ, доставлений до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди у стегно та в плече.
Геращенко закликав небайдужих дніпровців здати кров для поранених нацгвардійців.
Передісторія:
- У ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.