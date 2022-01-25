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Скандальна блогерка стала учасницею ДТП: опублікувала відео, як вони збивають людину

Вівторок, 25 січня 2022, 19:13
Скандальна блогерка стала учасницею ДТП: опублікувала відео, як вони збивають людину
Марія Семенова. Фото з її instagram-сторінки

Водій автівки, в якій скандальна блоґерка "Тішина" знімала відео їхньої поїздки, збив людину внаслідок порушення швидкісного режиму. Завдяки відео блоґерки, поліцейські змогли розшукати потерпілого та встановити особу водія.

Джерело: facebook-сторінка радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, telegram-канал "Київ Оперативний

Пряма мова Геращенка: "На днях в соціальних мережах було розповсюджено відео, як якась блогерка разом зі своїм хлопцем брутально порушували правила дорожного руху і збивають людину, яка пересувалась на моноколесі.

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Сама блогерка заявляла, що вони допомогли потерпілому, компенсували матеріальні і моральні збитки, і питання, на її думку, "закрито".

Як часто буває – вона збрехала. Ніякої допомоги потерпілому – не було. Андрію, – так звуть потерпілого, – просто пощастило, що він залишився живим.

Водій буде відповідати і за скоєння ДТП і за залишення місця ДТП! 

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Його подрузі дякую – за те, що вона задокументувала і виклала в соціальних мережах факти його правопорушення".

Деталі: Геращенко додав, що поліцейські не зможуть встановити юридично, чи був водій під дією алкоголя чи наркотиків у момент скоєня ДТП. 

Також радник міністра пояснив, що контакти потерпілого Андрія поліції надав активіст Костянтин Андріюк.

Андрій допоміг поліції в з’ясуванні обставин ДТП та її винуватців.

Довідково: Блоґерка має приватний профіль у Інстаґрамі під ніком @tishinafiness. Її справжнє ім’я – Марія Семенова.

Що було раніше: У квітні 2020 року блоґерка із ще чотирма колегами орендувала помешкання в центрі столиці та влаштувала погром, знищивши майно та ремонт квартири.

Українська правда
Теми: ДТПскандалкурйозГеращенко АнтонМВС
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