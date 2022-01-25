Скандальна блогерка стала учасницею ДТП: опублікувала відео, як вони збивають людину
Водій автівки, в якій скандальна блоґерка "Тішина" знімала відео їхньої поїздки, збив людину внаслідок порушення швидкісного режиму. Завдяки відео блоґерки, поліцейські змогли розшукати потерпілого та встановити особу водія.
Джерело: facebook-сторінка радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, telegram-канал "Київ Оперативний"
Пряма мова Геращенка: "На днях в соціальних мережах було розповсюджено відео, як якась блогерка разом зі своїм хлопцем брутально порушували правила дорожного руху і збивають людину, яка пересувалась на моноколесі.
Сама блогерка заявляла, що вони допомогли потерпілому, компенсували матеріальні і моральні збитки, і питання, на її думку, "закрито".
Як часто буває – вона збрехала. Ніякої допомоги потерпілому – не було. Андрію, – так звуть потерпілого, – просто пощастило, що він залишився живим.
Водій буде відповідати і за скоєння ДТП і за залишення місця ДТП!
Його подрузі дякую – за те, що вона задокументувала і виклала в соціальних мережах факти його правопорушення".
Деталі: Геращенко додав, що поліцейські не зможуть встановити юридично, чи був водій під дією алкоголя чи наркотиків у момент скоєня ДТП.
Також радник міністра пояснив, що контакти потерпілого Андрія поліції надав активіст Костянтин Андріюк.
Андрій допоміг поліції в з’ясуванні обставин ДТП та її винуватців.
Довідково: Блоґерка має приватний профіль у Інстаґрамі під ніком @tishinafiness. Її справжнє ім’я – Марія Семенова.
Що було раніше: У квітні 2020 року блоґерка із ще чотирма колегами орендувала помешкання в центрі столиці та влаштувала погром, знищивши майно та ремонт квартири.