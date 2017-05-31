Вимірювати відповідність квотам на ТБ варто потижнево – Сюмар

Вимірювати відповідність контенту закону про квоти на телебаченні варто за підсумками тижня, каже заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар.



В інтерв'ю Ліга.net вона висловила думку, що гостей телешоу не варто змушувати говорити українською мовою через закон про квоти.



"Ми працювали над цим законом дуже довго. Переносили розгляд, доробляли і підчищали суперечливі місця. Там є компроміси, але я б не називала їх недоліками", – зазначила вона.



Сюмар не погодилася з думкою, що ведучий може сказати українською три слова за ефір – і квоту буде зараховано для всієї передачі: "Це маячня якась".



"Я читаю коментарі щодо цього і дивуюся маніпуляціям. Ведучий чи працівник телеканалу зобов'язаний говорити українською мовою. Гості студії можуть говорити тією мовою, якою їм комфортно. Змушувати гостя говорити українською було б неправильно. Я вважаю, що задані українською мовою питання вже будуть до цього стимулювати", – сказала вона.



"Що стосується фільмів, то 100% фільмів повинні бути дубльовані чи озвучені українською мовою. Допускається 10% оригінальної мови – це, наприклад, якщо західний фільм про тортури в радянських таборах і там російські наглядачі говорять російською. Це можна не дублювати чи перекладати. Це називається творчий задум", – зазначила Сюмар.



За її словами, завдання було збільшити присутність української мови на телебаченні в цілому. "Цим законом ми такого завдання досягаємо. Включно з новинними каналами", – вважає Сюмар.



"Вимірювати відповідність квотам на телебаченні варто потижнево, а не по днях. Адже ми розуміємо, що сітка мовлення будується на тиждень – тобто на каналі може бути всі будні дні 100% україномовні, а у вихідний вони пустять умовний російськомовний "95 квартал" 2,5 години на прайм-тайм, і квоти при цьому буде дотримано. Але це технологічно", – заявила депутат.

Як відомо, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон, за яким частка передач та/або фільмів українською мовою для загальнонаціональних телерадіоорганізацій становить не менше 75% з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для регіональних і місцевих мовників – 50%. Частка новин державною мовою у ці ж проміжки часу також має бути не менше 75% випуску.

Закон про українську мову на телебаченні набуде чинності за 4 місяці, а вироблений в Україні російськомовний телепродукт ще 1 рік і 4 місяці буде зараховуватися в україномовну квоту.

26 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав цей закон.



Олена Рощенко, УП