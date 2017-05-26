Парубій підписав квоти на ТБ і заборону "георгіївської стрічки"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про квоти української мови на телебаченні та закон про заборону "георгіївської стрічки".

Він підписав їх 26 травня просто у президії Верховної Ради, відкривши засідання парламенту.

"Вчора ми зняли всі перепони для підписання важливих законів. Незважаючи на істерику тих, кому Україна кісткою в горлі, і на спроби заблокувати закон про українську мову на українському телебаченні, цей парламент продемонстрував, що ми – український парламент", – зазначив спікер.

"Сьогодні я підписую закон, який передбачає обов’язкову частку української мови на загальнонаціональних телебаченнях 75%... Зараз, в умовах війни, це – питання національної безпеки. Як я вчора й обіцяв, я невідкладно підписую закон", – заявив Парубій.

Він тут же поставив свій підпис під документом.

"Також зараз підписую закон про заборону так званої "георгіївської стрічки" – символу ненависті й ворожнечі, бо ці стрічки носять люди – ті, хто розв’язав війну проти України, хто щоденно стріляє в наших воїнів, хто вбиває людей, і ті, хто ненавидить Україну", – заявив голова ВР.

"Цей закон – один із найважливіших законів цього тижня. І я теж уже маю право його підписати і роблю це в присутності усіх народних депутатів", – додав Парубій.

Спікер також привітав із Днем незалежності Грузію, яка підтримала Україну у боротьбі з російським агресором. "Ваше свято – це наше свято. Переможемо ворога разом", – сказав він.

Як відомо, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон, за яким частка передач та/або фільмів українською мовою для загальнонаціональних телерадіоорганізацій становить не менше 75% з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для регіональних і місцевих мовників – 50%. Частка новин державною мовою у ці ж проміжки часу також має бути не менше 75% випуску.

Закон про українську мову на телебаченні набуде чинності за 4 місяці, а вироблений в Україні російськомовний телепродукт ще 1 рік і 4 місяці буде зараховуватися в україномовну квоту.

16 травня Верховна Рада ввела покарання у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб за виготовлення і пропаганду "георгіївської стрічки".

17 травня депутати "Опозиційного блоку" зареєстрували проект постанови про скасування результатів голосування за цей законопроект.

Але 25 травня парламент не скасував результати голосування за законопроект №2987, тож Парубій отримав право підписати і відправити на підпис президенту закон про відповідальність за виготовлення і пропаганду "георгіївської стрічки".

Президент Петро Порошенко вже заявляв, що підпише обидва резонансних закони.

Олена Рощенко, УП