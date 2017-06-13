В ЦПК показали, куда ведут нити компромата против активистов

Общественная организация Центр противодействия коррупции обвиняет в организации информкампании против своих активистов экс-нардепа "Народного фронта" Николая Мартыненко, парламентария от БПП Игоря Кононенко и экс-министра экологии Николая Злочевского.



Такой вывод можно сделать из сообщения, размещенного 13 июня в Facebook.



"В последние дни нас часто спрашивают: кто вас мочит? Немного собрали информацию об этих марионетках: один рвется в политику, другой, привел людей в камуфляже под военкомат, куда ходил Шабунин, проходит по делу о контрабанде в АТО. Цепочка от этих шестерок тянется к Мартыненко, Кононенко и Злочевскому – хорошая компаха, да?", – говорится в сообщении.



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В ЦПК отмечают, что председатель правления ОО Национальный интерес (авторы так называемого расследования против ЦПК) Василий Апасов, согласно декларации за 2016 год, совместно с женой заработал 5.2 миллиона.



"Интересно, что этот новоиспеченный "обличитель" антикоррупционеров-ФЛП - сам ФЛП, на который в 2016 году неизвестно откуда упало почти 2 ляма (источник не указан), и еще какая-то копеечка от тещи - Лозан Ульяны, которая является владелицей ООО" ИА " УНН "(ООО" ИА "УНН" (37535221) ", – отмечают также в ЦПК.

Учредителями общественного объединения "Национальный интерес Украины" кроме Апасова являются Дмитрий Присяжнюк и Игорь Пивень.

Пивень в прошлом – инспектор по борьбе с коррупцией в эко-инспекции Полтавской обл. Помощник нардепа Сергея Тригубенко (БПП). Был соучредителем ООО, где директором работал брат Николая Злочевского.



"Игорюня также является соучредителем ОО "Союз ветеранов военной разведки". Вторым учредителем Союза является Пархоменко Сергей, заместитель начальника филиала УГМК ПАО ОГКХ, который жаловался на деятельность НАБУ, когда те задерживали руководителя ОГКХ - менеджера экс-нардепа Николая Мартыненко - Журилу. Такое вот гнездо", – отмечают в ЦПК.



"Будем дальше искать, потому что сейчас собрали только факты на поверхности из открытых нами реестров и деклараций этих "правдоискателей", – резюмируют активисты.

Как сообщалось, в апреле глава ЦПК Виталий Шабунин обвинил СБУ в организации под его домом пикета, участники которого якобы требовали от антикоррупционера задекларировать доходы.

23 мая народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник заявил, что будет просить проверить деятельность ОО "Центр противодействия коррупции" относительно отмывания средств. В ЦПК заявили, что будут судиться с нардепом.

Пинзеник обосновал свое обвинение материалам расследования, которое, по его словам, провело общественное объединение "Национальный интерес Украины". Он также хочет, чтобы ЦПК лишили статуса неприбыльной организации.

При этом страница Facebook главы "Национального интереса Украины" Василия Апасова свидетельствует, что сайт этой организации был создан лишь за день до выступления Пинзеника – 22 мая. Причем на нем имеются материалы лишь одного расследования – против ЦПК.

Кроме того, журналисты выяснили, что "Национальный интерес Украины" имеет связь с БПП.

Свою поддержку Центру противодействия коррупции уже выразило посольство США в Украине и международный фонд "Видродження".

Украинская правда