Тука: РФ намагається змінити демографічний склад Криму

Росія штучно намагається змінити демографічний склад анексованого Криму.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає прес-служба міністерства.

"Росія постійно нарощує військовий потенціал на території анексованого півострова Крим. Це може стати загрозою не лише з точки зору можливої агресії Росії на материкову частину Україну, а й з точки зору змін етнічного складу населення даного регіону", - зазначив він.

Тука повідомив, Росія завозить до Криму велику кількість військових.

"Зрозуміло, що родини переїжджають в Крим жити разом з військовими. Переїжджають не на день і не на два. Таким чином Росія повторює кроки Радянського Союзу – штучно змінює демографічний склад цілого регіону. Це неприпустимо. Це грубе порушення міжнародного законодавства", - підкреслив він.

Тука також додав, що РФ блокує українські сайти на анексованих територіях, позбавляючи людей можливості вивчати українську мову, літературу, історію, готуватися до здачі іспитів в українські вузи.

Крім того, Тука зазначив, що МТОТ виступає за розширення прав абітурієнтів Криму на пільговий вступ за спрощеною процедурою до вищих навчальних закладів на території всієї України.