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Тука: РФ пытается изменить демографический состав Крыма

Среда, 14 июня 2017, 03:07
Тука: РФ пытается изменить демографический состав Крыма

Россия искусственно пытается изменить демографический состав аннексированного Крыма.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает пресс-служба министерства.

"Россия постоянно наращивает военный потенциал на территории аннексированного полуострова Крым. Это может стать угрозой не только с точки зрения возможной агрессии России на материковую часть Украины, но и с точки зрения изменений этнического состава населения данного региона", - отметил он.

Тука сообщил, Россия завозит в Крым большое количество военных.

"Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза - искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства", - подчеркнул он.

Тука также добавил, что РФ блокирует украинские сайты на аннексированных территориях, лишая людей возможности изучать украинский язык, литературу, историю, готовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы.

Кроме того, Тука отметил, что МТОТ выступает за расширение прав абитуриентов Крыма на льготное поступление по упрощенной процедуре в высшие учебные заведения на территории всей Украины.

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Темы: ТукааннексияКрым
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