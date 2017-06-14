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В Одеській міськраді знайшли заміну Боровику

Середа, 14 червня 2017, 14:01

Місце Олександра Боровика в Одеській міській раді посів новий депутат - Сергій Голдаков.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що Голдаков прийняв присягу депутата на сесії міськради в середу.

Раніше Одеська міська виборча комісія прийняла рішення про позбавлення Боровика депутатського мандата у зв'язку з втратою ним українського громадянства.

Сам екс-депутат у коментарі "Українській правді" заявив, що не визнає такого органу, як Одеська міська рада.

Як повідомлялося, 29 квітня президент Петро Порошенко позбавив екс-радника одеського губернатора Міхеіла Саакашвілі Олександра Боровика українського громадянства.

Боровик звернувся до Вищого адміністративного суду Києва з апеляцією на це рішення.

Теми: Одесамісцева влада
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