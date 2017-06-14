В Одеській міськраді знайшли заміну Боровику
Середа, 14 червня 2017, 14:01
Місце Олександра Боровика в Одеській міській раді посів новий депутат - Сергій Голдаков.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Повідомляється, що Голдаков прийняв присягу депутата на сесії міськради в середу.
Раніше Одеська міська виборча комісія прийняла рішення про позбавлення Боровика депутатського мандата у зв'язку з втратою ним українського громадянства.
Сам екс-депутат у коментарі "Українській правді" заявив, що не визнає такого органу, як Одеська міська рада.
Як повідомлялося, 29 квітня президент Петро Порошенко позбавив екс-радника одеського губернатора Міхеіла Саакашвілі Олександра Боровика українського громадянства.
Боровик звернувся до Вищого адміністративного суду Києва з апеляцією на це рішення.