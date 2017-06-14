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В Одесском горсовете нашли замену Боровику

Среда, 14 июня 2017, 14:01

Место Александра Боровика в Одесском городском совете занял новый депутат – Сергей Голдаков.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что Голдаков принял присягу депутата на сессии горсовета в среду.

Ранее Одесская городская избирательная комиссия приняла решение о лишении Боровика депутатского мандата в связи с утратой им украинского гражданства.

Сам экс-депутат в комментарии "Украинской правде" заявил, что не признает такого органа, как Одесский городской совет.

Как сообщалось, 29 апреля президент Петр Порошенко лишил экс-советника одесского губернатора Михеила Саакашвили Александра Боровика украинского гражданства.

Боровик обратился в Высший административный суд Киева с апелляцией на данное решение.

Темы: Одессаместная власть
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