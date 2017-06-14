В Одесском горсовете нашли замену Боровику
Среда, 14 июня 2017, 14:01
Место Александра Боровика в Одесском городском совете занял новый депутат – Сергей Голдаков.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что Голдаков принял присягу депутата на сессии горсовета в среду.
Ранее Одесская городская избирательная комиссия приняла решение о лишении Боровика депутатского мандата в связи с утратой им украинского гражданства.
Сам экс-депутат в комментарии "Украинской правде" заявил, что не признает такого органа, как Одесский городской совет.
Как сообщалось, 29 апреля президент Петр Порошенко лишил экс-советника одесского губернатора Михеила Саакашвили Александра Боровика украинского гражданства.
Боровик обратился в Высший административный суд Киева с апелляцией на данное решение.