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Порошенко підписав скасування "закону Савченко"

Субота, 17 червня 2017, 12:37
Порошенко підписав скасування закону Савченко

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення".

Про це повідомляє в суботу прес-служба президента.

Законом, прийнятим Верховною Радою 18 травня цього року, пропонується викласти в новій редакції частину п'яту статті 72 "Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення" Кримінального кодексу України, відповідно до якої попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті.

Згідно закону при призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як відомо, 23 грудня 2015 року президент Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко".

Це перший законопроект, внесений депутатом тоді ще "Батьківщини" Надією Савченко.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоСавченко Надія
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