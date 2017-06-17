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Порошенко подписал отмену "закона Савченко"

Суббота, 17 июня 2017, 12:37
Порошенко подписал отмену закона Савченко

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения".

Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента.

Законом, принятым Верховной Радой 18 мая этого года, предлагается изложить в новой редакции часть пятую статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой настоящей статьи.

Согласно закону, при назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как известно, 23 декабря 2015 президент Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко".

Это первый законопроект, внесенный депутатом тогда еще "Батькивщины" Надеждой Савченко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСавченко Надежда
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