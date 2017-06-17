Порошенко подписал отмену "закона Савченко"
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения".
Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента.
Законом, принятым Верховной Радой 18 мая этого года, предлагается изложить в новой редакции часть пятую статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой настоящей статьи.
Согласно закону, при назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как известно, 23 декабря 2015 президент Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко".
Это первый законопроект, внесенный депутатом тогда еще "Батькивщины" Надеждой Савченко.
Украинская правда