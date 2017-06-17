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Савченко вже думає, як скасувати рішення президента про свій закон

Субота, 17 червня 2017, 15:39

Народний депутат Надія Савченко звернеться до уповноваженого ВР з прав людини та народних депутатів з пропозицією зробити подання до Конституційного Суду щодо скасування підписаного президентом закону, який скасовує "закон Савченко".

Про це вона заявила в коментарі каналу "112 Україна" в суботу.

"Президент в черговий раз порушив Конституцію України. 22 стаття Конституції говорить, що закони, які приймаються, не можуть діяти на звуження прав людини, відповідно до існуючих. Відміна "закону Савченко" якраз діє на звуження прав людини", - заявила Савченко.

За словами нардепа, подання до Конституційного Суду щодо скасування рішення президента як антиконституційного може робити омбудсмен або 45 народних депутатів.

"Я буду говорити з омбудсменом і з депутатами, і так само ми будемо готувати закон, який допоміг би зробити систему збалансованою, а не такою, якою ми мали змогу користуватися всі 25 років в Україні, а до того в Радянському Союзі", - сказала вона.

Савченко висловила думку, що серед народних депутатів "знайдеться 45 здравомислячих людей, які розуміють, що порушувати Конституцію не можна".

Вона також додала, що зверталася до Адміністрації президента з пропозицією Петру Порошенку накласти вето на "закон Савченко" і запропонувати зміни до нього.

"Я зверталася в Адміністрацію президента до Філатова і до Кондратюка. Звичайно, в них не знайшлося часу прийняти мене особисто, але в їхньому секретаріаті я сказала, щоб вони запропонували президенту накласти вето на цей закон і запропонувати внесені зміни, які я зараз розробляла з офісом омбудсмена і спілкою адвокатів Києва. Ми напрацьовували зміни, які могли б зробити закон Савченко збалансованим", - сказала нардеп.

Як повідомлялося, у суботу президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення", прийнятий Верховною Радою 18 травня, який скасовує так званий "закон Савченко".

Українська правда

Теми: Савченко НадіяПорошенкоКС
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