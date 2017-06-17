Арештований у справі Вороненкова був водієм машини кілера - прокуратура

Ярослав Тарасенко, заарештований на 2 місяці у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, за даними прокуратури, привіз кілера до місця вбивства депутата.

Про це журналістам після засідання в Голосіївському суді у п'ятницю заявила спікер прокуратури Києва Надія Максимець, передає "112 Україна".

"Він підозрюється в участі в організації вбивства. Крім того, він, згідно з клопотанням, озвученим у суді, був водієм машини, яка привезла кілера на місце події. Він повинен був також його забрати після скоєння злочину", - заявила Максимець.

Однак, на думку адвоката Тарасенка Романа Гайдая, докази прокуратури в суді були недостатніми.

"При розгляді самого клопотання доводів з боку органу досудового розслідування, на нашу думку, було недостатньо. Суд також не дослідив те, що і затримання було незаконно і докази, які наводить прокурор, недостатні і прямо ні на що не вказують", - заявив Гайдай.

Як повідомлялося, у п'ятницю суд заарештував на два місяці затриманого у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова Ярослава Тарасенка.

Вороненкова вбили 23 березня біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Охоронець поранений. Він зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця екс-депутата Держдуми помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що Вороненкова вбив 28-річний громадянин України Павло Паршов, який народився в Севастополі.

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