Арестованный по делу Вороненкова был водителем машины киллера – прокуратура

Ярослав Тарасенко, арестованный на 2 месяца по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по данным прокуратуры, привез киллера к месту убийства депутата.

Об этом журналистам после заседания в Голосеевском суде в пятницу заявила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "112 Украина".

"Он подозревается в участии в организации убийства. Кроме того, он, согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления", - заявила Максимец.

Однако, по мнению адвоката Тарасенко Романа Гайдая, доказательства прокуратуры в суде были недостаточными.

"При рассмотрении самого ходатайства доводов со стороны органа досудебного расследования, по нашему мнению, было недостаточно. Суд также не исследовал то, что и задержание было незаконно и доказательства, которые приводит прокурор, недостаточны и прямо ни на что не указывают", - заявил Гайдай.

Как сообщалось, в пятницу суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Ярослава Тарасенко.

Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что Вороненкова убил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который родился в Севастополе.

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