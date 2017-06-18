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ПС: Націоналісти заблокували центр Києва, щоб завадити параду ЛГБТ

Неділя, 18 червня 2017, 02:08
ПС: Націоналісти заблокували центр Києва, щоб завадити параду ЛГБТ

Активісти кількох націоналістичних організацій заблокували центральні вулиці Києва, аби не допустити проведення Маршу рівності в столиці.

Про це написав керівник прес-служби "Правого сектору" Артем Скоропадський у facebook.

"Націоналісти з багатьох організацій, заблокували Парк Шевченка, Володимирську вулицю і Будинок вчителя, аби не допустити проведення гей-параду у Києві", - повідомив він.

Раніше невідомі зламали сайт українського ЛГБТ-руху, розмістивши на його головній сторінці картинку з зображенням розправи над ЛГБТ-активістами.

Разом з тим, голова ОУН Микола Коханівський у коментарі "Громадському радіо" зазначив, що його організація буде робити все, щоб зірвати проведення Київпрайду в столиці.

За його словами, офіційно заявку на проведення протестних заходів ОУН не подавала, а подавала інша організація, але представники ОУН все одно там будуть.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко у Марші рівності в неділю візьмуть участь близько 5 тисяч осіб, його охоронятимуть до 5 тисяч правоохоронців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛГБТКиївПравий сектор
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