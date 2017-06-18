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ПС: Националисты заблокировали центр Киева, чтобы помешать параду ЛГБТ

Воскресенье, 18 июня 2017, 02:08
ПС: Националисты заблокировали центр Киева, чтобы помешать параду ЛГБТ

Активисты нескольких националистических организаций заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства в столице.

Об этом написал руководитель пресс-службы "Правого сектора" Артем Скоропадский в facebook.

"Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве", - сообщил он.

Ранее неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

Вместе с тем, председатель ОУН Николай Кохановский в комментарии "Громадському радио" отметил, что его организация будет делать все, чтобы сорвать проведение КиевПрайд в столице.

По его словам, официально заявку на проведение протестных мероприятий ОУН не подавала, а подавала другая организация, но представители ОУН все равно там будут.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко в Марше равенства в воскресенье примут участие около 5 тысяч человек, его будут охранять до 5 тысяч правоохранителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛГБТКиевПравый сектор
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