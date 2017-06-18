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Марш рівності: поліція вилучила балаклави й газові балончики

Неділя, 18 червня 2017, 09:52
Марш рівності: поліція вилучила балаклави й газові балончики
Роман Кравець, УП

В районі проведення Маршу рівності в Києві у неділю зранку в кількох людей вилучили балаклави та газові балончики.

Про це повідомила начальник відділу комунікацій київської поліції Оксана Блищик у коментарі "112 Україна".

За її словами, сутичок між прихильниками й противниками ЛГБТ наразі не зафіксовано, затриманих немає.

 
Всі фото Романа Кравця, УП

"В кількох людей виявили балаклави і газові балончики. Також неподалік метро Університет у студентів виявили курячі яйця. Ми розуміємо, як вони можуть застосовуватися", - сказала Блищик.

 

Разом з тим, як повідомляє кореспондент "Української правди", станом на 10 ранку біля університету Тараса Шевченка у Києві зібралося кілька тисяч людей на Київпрайд 2017.

 

Наразі всі вони формуються у великі колони. З усіх боків їх охороняють сотні правоохоронців у шоломах. На підході до університету з вулиці Володимирської стоять металеві рамки, поліція перевіряє особисті речі.

Близько 10:10 колони почали рух.

 

Як повідомлялося, раніше в неділю біля університету Шевченка націоналісти спалили веселковий прапор.

 

В ніч на неділю представники праворадикальних рухів заблокували місце, де мав проводитися Марш.

Раніше невідомі зламали сайт українського ЛГБТ-руху, розмістивши на його головній сторінці картинку з зображенням розправи над ЛГБТ-активістами.

Разом з тим, голова ОУН Микола Коханівський у коментарі "Громадському радіо" зазначив, що його організація буде робити все, щоб зірвати проведення Київпрайду в столиці.

За його словами, офіційно заявку на проведення протестних заходів ОУН не подавала, а подавала інша організація, але представники ОУН все одно там будуть.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко у Марші рівності в неділю візьмуть участь близько 5 тисяч осіб, його охоронятимуть до 5 тисяч правоохоронців.

Роман Кравець, Катерина Тищенко, УП

Теми: ЛГБТКиївакції
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