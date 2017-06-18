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ФФУ: Обрання Холодницького першим віце-президентом погоджено з УЄФА і ФІФА

Неділя, 18 червня 2017, 16:46
ФФУ: Обрання Холодницького першим віце-президентом погоджено з УЄФА і ФІФА

Обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступника генпрокурора Назара Холодницького першим віце-президентом Федерації футболу України було підготовлено та погоджено з відповідними компетентними органами УЄФА і ФІФА.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ФФУ.

"Поява у структурі ФФУ футбольного антикорупційного прокурора відповідає сучасному міжнародному тренду боротьби з корупцією у футболі - проблеми, яку зараз називають в Україні раковою пухлиною гри №1. Назар Холодницький буде курирувати боротьбу з договірними матчами і корупцією в українському футболі в цілому, в тісній співпраці з Комітетом етики та чесної гри, який очолює Франческо Баранка", - заявили у Федерації. 

Як відомо, 16 червня на Конгресі ФФУ Назара Холодницького було обрано одним з трьох перших віце-президентів ФФУ

Також на конгресі було обрано 8 віце-президентів федерації, серед яких заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, народні депутати Сергій Куніцин, Олександр Герега, підприємець, співвласник української пивоварної компанії "Перша приватна броварня" Андрій Мацола.

Інтерфакс-Україна

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Теми: ХолодницькийкорупціяУЄФАФІФАфутбол
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