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ФФУ: Избрание Холодницкого первым вице-президентом согласовано с УЕФА и ФИФА

Воскресенье, 18 июня 2017, 16:46
ФФУ: Избрание Холодницкого первым вице-президентом согласовано с УЕФА и ФИФА

Избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместителя генпрокурора Назара Холодницкого первым вице-президентом Федерации футбола Украины было подготовлено и согласовано с соответствующими компетентными органами УЕФА и ФИФА.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФФУ.

"Появление в структуре ФФУ футбольного антикоррупционного прокурора соответствует современному международному тренду борьбы с коррупцией в футболе - проблемы, которую сейчас называют в Украине раковой опухолью игры №1. Назар Холодницкий будет курировать борьбу с договорными матчами и коррупцией в украинском футболе в целом, в тесном сотрудничестве с Комитетом этики и честной игры, который возглавляет Франческо Баранка", - заявили в Федерации.

Как известно, 16 июня на Конгрессе ФФУ Назар Холодницкий был избран одним из трех первых вице-президентов ФФУ.

Также на конгрессе были избраны 8 вице-президентов федерации, среди которых заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, народные депутаты Сергей Куницын, Александр Герега, предприниматель, совладелец украинской пивоваренной компании "Перша приватна броварня" Андрей Мацола.

Интерфакс-Украина

Темы: ХолодницкийкоррупцияУЕФАФИФАфутбол
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