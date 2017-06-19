Затримані податківці дають свідчення проти Клименка – ГПУ

Слідство зібрало викривальні свідчення щодо діяльності так званих "програмних підприємств", які брали участь в схемі ухилення від сплати податків.

Є докази порушень і з боку екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, повідомляє Генеральна прокуратура.

"Один з колишніх керівників обласної податкової адміністрації розкрив механізм забезпечення діяльності вказаних схем з боку податкових органів, починаючи від міністерства доходів і зборів України, закінчуючи районною податковою інспекцією, де на обліку перебували "програмні підприємства", – сказано в повідомленні.

"Також розкрито умови роботи підприємств реального сектору економіки з так званими "податковими майданчиками" та задіяних у вказаних схемах службових осіб податкових органів", – додає Генпрокуратура.

Головна військова прокуратура ГПУ продовжує допити як колишніх, так і чинних працівників податкових органів у рамках кримінального провадження щодо "програмних підприємств".

"Програмними підприємствами" слідчі називають "створені злочинною організацією на чолі з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, які використовувалися для ухилення від сплати податків". Їх не перевіряли.

Як відомо, 14 червня прокуратура заочно повідомила екс-міністра доходів і зборів Олександру Клименку про підозру в створенні та участі в злочинній організації і зловживанні службовим становищем.

24 травня голова МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

Того ж дня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції.

Генпрокурор Юрій Луценко очікував завершення судового процесу щодо розкрадання державних коштів Клименком до кінця цього літа.

Олена Рощенко, УП