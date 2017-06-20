Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розенблат назвав справу проти нього "політичною розправою"

Вівторок, 20 червня 2017, 16:00

Народний депутат з БПП Борислав Розенблат відкидає звинувачення у хабарництві і вважає справу проти нього політичною розправою.

Про це він повідомив 20 червня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це звичайна політична розправа", - заявив депутат.

За його словами, на нього чинять тиск за те, що він займається легалізацією видобутку бурштину в країні, а також намагається легалізувати гральний бізнес та порушує питання участі правоохоронців в різних оборудках.

Розенблат визнав, що дійсно подавав, а потім доповнював законопроект про легалізацію видобутку бурштину в Україні, але жодних грошей за це ні від кого не брав.

Він заявив, що САП і НАБУ взялися за нього на замовлення людей, які зацікавлені у незаконному видобутку бурштину.

"Це замовлення людей, які займаються незаконним видобутком бурштину, для того щоб я їм не заважав", - пояснив нардеп.

Розенблат запевнив, що, незважаючи на спробу антикорупційних органів позбавити його депутатської недоторканості, він не збирається залишати Україну.

Як повідомлялося, 19 червня інший нардеп з БПП Сергій Лещенко розповів, що детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький розповів, що Розенблат разом з іншим депутатом Максимом Поляковим вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

За словами голови НАБУ Артема Ситника, тепер Розенблату й Полякову загрожує до 12 років ув'язнення.

САП скерувала до Генпрокуратури подання на позбавлення депутатської недоторканості та притягнення до відповідальності Розенблата й Полякова.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУкорупціяВерховна РадабурштинБПП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: