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Розенблат назвал дело против него "политической расправой"

Вторник, 20 июня 2017, 16:00

Народный депутат из БПП Борислав Розенблат отвергает обвинения во взяточничестве и считает дело против него политической расправой.

Об этом он сообщил 20 июня в эфире телеканала "112 Украина".

"Это обычная политическая расправа", - заявил депутат.

По его словам, на него оказывают давление за то, что он занимается легализацией добычи янтаря в стране, а также пытается легализовать игорный бизнес и поднимает вопрос участия правоохранителей в различных махинациях.

Розенблат признал, что действительно подавал, а потом дополнял законопроект о легализации добычи янтаря в Украине, но никаких денег за это ни от кого не брал.

Он заявил, что САП и НАБУ взялись него по заказу людей, которые заинтересованы в незаконной добыче янтаря.

"Этот заказ людей, которые занимаются незаконной добычей янтаря, для того чтобы я им не мешал", - пояснил нардеп.

Розенблат заверил, что, несмотря на попытку антикоррупционных органов лишить его депутатской неприкосновенности, он не собирается покидать Украину.

Как сообщалось, 19 июня другой нардеп из БПП Сергей Лещенко рассказал, что детективы НАБУ задержали охранника Розенблата при получении взятки в размере 200 тысяч долларов за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Розенблат вместе с другим депутатом Максимом Поляковым вносили за взятки изменения в законодательство о добыче янтаря.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, теперь Розенблату и Полякову грозит до 12 лет заключения.

САП направила в Генпрокуратуру представление на лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности Розенблата и Полякова.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: НАБУкоррупцияВерховная РадаянтарьБПП
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