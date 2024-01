У МЗС засудили напад бойовиків на ОБСЄ

У Міністерстві закордонних справ України засудили напад бойовиків "ДНР" на спостерігачів місії ОБСЄ.

Про це спікер відомства Мар'яна Беца повідомила в Twitter.

У МЗС підкреслили, що цей інцидент є порушенням мінських угод.

"Рішуче засуджуємо будь-які напади на членів СММ проросійських бойовиків. Це ще одне порушення мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Strongly condemn any attacks of SMM members by Ru and its militants. Yet another violation of Minsk agreements https://t.co/M9o4ux8w4r