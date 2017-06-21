У МЗС засудили напад бойовиків на ОБСЄ
Середа, 21 червня 2017, 02:23
У Міністерстві закордонних справ України засудили напад бойовиків "ДНР" на спостерігачів місії ОБСЄ.
Про це спікер відомства Мар'яна Беца повідомила в Twitter.
У МЗС підкреслили, що цей інцидент є порушенням мінських угод.
"Рішуче засуджуємо будь-які напади на членів СММ проросійських бойовиків. Це ще одне порушення мінських угод", - йдеться в повідомленні.
Strongly condemn any attacks of SMM members by Ru and its militants. Yet another violation of Minsk agreements https://t.co/M9o4ux8w4r— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 20, 2017
Як відомо, раніше в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів місії і проявляли агресію по відношенню до них.