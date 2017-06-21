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У МЗС засудили напад бойовиків на ОБСЄ

Середа, 21 червня 2017, 02:23

У Міністерстві закордонних справ України засудили напад бойовиків "ДНР" на спостерігачів місії ОБСЄ.

Про це спікер відомства Мар'яна Беца повідомила в Twitter.

У МЗС підкреслили, що цей інцидент є порушенням мінських угод.

"Рішуче засуджуємо будь-які напади на членів СММ проросійських бойовиків. Це ще одне порушення мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, раніше в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів місії і проявляли агресію по відношенню до них.

Теми: ОБСЄДНРМЗС
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