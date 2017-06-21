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В МИД осудили нападение боевиков на ОБСЕ

Среда, 21 июня 2017, 02:23

В Министерстве иностранных дел Украины осудили нападение боевиков "ДНР" на наблюдателей миссии ОБСЕ.

Об этом спикер ведомства Марьяна Беца сообщила в Twitter.

В МИД подчеркнули, что этот инцидент является нарушением минских соглашений.

"Решительно осуждаем любые нападения на членов СММ пророссийских боевиков. Это еще одно нарушение минских соглашений", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее в ОБСЕ заявили, что боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей миссии и проявляли агрессию по отношению к ним.

Темы: ОБСЕДНРМИД
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