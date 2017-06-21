В МИД осудили нападение боевиков на ОБСЕ

В Министерстве иностранных дел Украины осудили нападение боевиков "ДНР" на наблюдателей миссии ОБСЕ.

Об этом спикер ведомства Марьяна Беца сообщила в Twitter.

В МИД подчеркнули, что этот инцидент является нарушением минских соглашений.

"Решительно осуждаем любые нападения на членов СММ пророссийских боевиков. Это еще одно нарушение минских соглашений", - говорится в сообщении.

Strongly condemn any attacks of SMM members by Ru and its militants. Yet another violation of Minsk agreements https://t.co/M9o4ux8w4r — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 20, 2017

Как известно, ранее в ОБСЕ заявили, что боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей миссии и проявляли агрессию по отношению к ним.