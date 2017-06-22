Обвинувачені у вбивстві Нємцова: Це ФСБ-шне вбивство

Обвинувачені у вбивстві Бориса Нємцова і їх адвокати заявили про непричетність до злочину і повагу до вбитого політика.

Про це пише Медуза.

У Московському військовому окружному суді завершується розгляд справи про вбивство політика Бориса Нємцова. 21 червня всі п'ять обвинувачених у злочині - Заур Дадаєв, брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв сказали останнє слово.

Перед цим адвокати обвинувачених заявляли, що докази сторони звинувачення не витримують жодної критики.

"На таких доказах можна будь-яку людину визнати винною. Якби сам Нємцов брав участь в процесі, він би не допустив, щоб засудили невинних", - заявила в кінці дебатів адвокат Ескерханова Анна Бюрчіева.

"Чеченці обожнювали Політковську і Нємцова. Тільки вони приходили нам на допомогу в найважчі моменти. Це трагедія для всього чеченського народу. Запам'ятайте мої слова, що в Чечні будуть стояти пам'ятники Нємцову і Політковській, і їх ім'ям будуть називати школи"- заявив захисник Анзора Губашева Муса Хадисов.

Хамзат Бахаєв, роль якого у вбивстві під час слідства так чітко і не прояснилася, в останньому слові підкреслив, що дізнався про вбивство Нємцова тільки з теленовин.

"Сталося жахливе вбивство, йому немає виправдання, і не менш жахливо, з якою легкістю можуть звинуватити людину в убивстві. Це не менш жахливо", - сказав він.

Шадід Губашев своє останнє слово почав з вибачень перед сім'єю Нємцова за свідчення, які він давав під час досудового слідства. Тоді Губашев дав зізнавальні свідчення і, зокрема, називав політика "американською мерзотою". На засіданні 21 червня Губашев знову підкреслив, що відмовляється від цих слів і що давав свідчення під тортурами.

"Це політичне вбивство. ФСБ-шне вбивство. Велика, така велика країна, яка повинна захищати свій народ, вбиває людину, і на своїх же громадян вішає це звіряче вбивство. Прямо перед Кремлем незрозумілі колгоспники вбивають людину, на території, що охороняється. Ви уявити собі це можете?", - заявив Губашев.

Брат Шадіда Анзор Губашев, який також давав зізнавальні свідчення, а потім відмовився від них, повторив, що підсудних катували.

"Моя думка - Нємцова вбили за його мужність, за те, що він говорив про чинну владу. Тоді я його не знав, але вже тут [в СІЗО] прочитав книгу "Сповідь бунтаря" і хочу сказати його матері спасибі за те, що виростила таку людину", - сказав Анзор Губашев.

"Я не здійснював цей злочин, клянусь Аллахом. Я чистий, як сльоза ангела, клянусь вам", - звернувся до присяжних Темірлан Ескерханов.

Останнім виступав ймовірний вбивця Нємцова - Заур Дадаєв. Як і брати Губашеви, він підкреслив, що давав зізнавальні свідчення тільки під тортурами силовиків через власну "малодушність".

"Вас цікавить один [глава Чечні Рамзан] Кадиров, але ми не він. Ми не приїхали в Москву для злочину. Ми не барани, щоб один баран псував все стадо ... Чеченці не стріляють в спину. Ми не той народ, щоб вбивати так", - заявив він.

Раніше, були опубліковані відеозаписи перших допитів Дадаева і Губашева, на яких підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, які нібито ображають почуття віруючих мусульман.

Як відомо, опозиційний політик Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.