Обвиняемые в убийстве Немцова: Это ФСБ-шное убийство

Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова и их адвокаты заявили о непричастности к преступлению и уважении к убитому политику.

Об этом пишет Медуза.

В Московском военном окружном суде завершается рассмотрение дела об убийстве политика Бориса Немцова. 21 июня все пять обвиняемых в преступлении — Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев сказали последнее слово.

Перед этим адвокаты обвиняемых заявляли, что доказательства стороны обвинения не выдерживают никакой критики.

"На таких доказательствах можно любого человека признать виновным. Если бы сам Немцов участвовал в процессе, он бы не допустил, чтобы осудили невиновных", — заявила в конце судебных прений адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева.

"Чеченцы обожали Политковскую и Немцова. Только они приходили нам на помощь в самые тяжелые моменты. Это трагедия для всего чеченского народа. Запомните мои слова, что в Чечне будут стоять памятники Немцову и Политковской, и их именем будут называть школы" - заявил защитник Анзора Губашева Муса Хадисов.

Хамзат Бахаев, роль которого в убийстве во время следствия так четко и не прояснилась, в последнем слове подчеркнул, что узнал об убийстве Немцова только из теленовостей.

"Произошло ужасное убийство, ему нет оправдания, и не менее ужасно, с какой легкостью могут обвинить человека в убийстве. Это не менее ужасно", — сказал он.

Шадид Губашев свое последнее слово начал с извинений перед семьей Немцова за показания, которые он давал во время предварительного следствия. Тогда Губашев дал признательные показания и, в частности, называл политика "американской мразью". На заседании 21 июня Губашев снова подчеркнул, что отказывается от этих слов и что давал показания под пытками.

"Это политическое убийство. ФСБ-шное убийство. Великая, такая большая страна, которая должна защищать свой народ, убивает человека, и на своих же граждан вешает это зверское убийство. Прямо перед Кремлем непонятные колхозники убивают человека, на охраняемой территории. Вы представить себе это можете?", — заявил Губашев.

Брат Шадида Анзор Губашев, который также давал признательные показания, а потом отказался от них, повторил, что подсудимых пытали.

"Мое мнение — Немцова убили за его мужество, за то, что он говорил о действующей власти. Тогда я его не знал, но уже тут [в СИЗО] прочитал книгу „Исповедь бунтаря" и хочу сказать его матери спасибо за то, что вырастила такого человека", — сказал Анзор Губашев.

"Я не совершал это преступление, клянусь Аллахом. Я чист, как слеза ангела, клянусь вам", — обратился к присяжным Темирлан Эскерханов.

Последним выступал предполагаемый убийца Немцова — Заур Дадаев. Как и братья Губашевы, он подчеркнул, что давал признательные показания только под пытками силовиков из-за собственного "малодушия".

"Вас интересует один [глава Чечни Рамзан] Кадыров, но мы не он. Мы не приехали в Москву для преступления. Мы не бараны, чтобы один баран портил все стадо… Чеченцы не стреляют в спину. Мы не тот народ, чтобы убивать так", — заявил он.

Ранее, были опубликованы видеозаписи первых допросов Дадаева и Губашева, на которых подсудимые признают вину и утверждают, что мотивом убийства стали политические взгляды российского оппозиционера, а также заявления, якобы оскорбляющие чувства верующих мусульман.

Как известно, оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.