Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Число заручників на Донбасі зросло до 132

П'ятниця, 23 червня 2017, 03:38
Геращенко: Число заручників на Донбасі зросло до 132

У полоні бойовиків на Донбасі знаходяться 132 людини.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТГК по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко в ефірі 5 каналу.

Вона також заявила, що 5 липня не варто очікувати обміну заручників, так як після завершення верифікації, бойовики хочуть ще раз узгодити перелік полонених, яких вони готові обміняти.

"Ми бачимо, що зростає кількість українських заручників, і зараз в цьому списку і журналіст, і цивільні особи, яких хапають за проукраїнську позицію. Натомість друга сторона, вона не підтверджує наявність багатьох осіб із цього списку. І представники ОРДО і ОРЛО вимагають, щоб Україна передала, наприклад, беркутівців, які причетні до подій на Майдані, або тих, які причетні до кровавих подій у Харкові і Одесі. Звичайно, ці люди не мають жодного відношення до Мінського процесу. І, власне, от зараз верифікація закінчення, але починається важкий етап узгодження списків", - повідомила Геращенко.

Раніше, представник України в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма, заявив, що 21 липня було досягнуто домовленості завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Геращенко ІринаполоненіДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Геращенко Ірина
"Євросолідарність" заявила про тиск у Раді: Гончаренка не пустили за кордон на конференцію
"Євросолідарність" не хоче йти на карантин Ради
Втратили два опорних пункти біля Золотого, вимагаємо звіту міністра – Геращенко
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: