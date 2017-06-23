Геращенко: Число заложников на Донбассе возросло до 132

В плену боевиков на Донбассе находятся 132 человека.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в эфире 5 канала.

Она также заявила, что 5 июля не стоит ждать обмена заложников, так как после завершения верификации, боевики хотят еще раз согласовать перечень пленных, которых они готовы обменять.

"Мы видим, что растет количество украинских заложников, и сейчас в этом списке и журналист, и гражданские лица, которых хватают за проукраинскую позицию. Зато вторая сторона, она не подтверждает наличие многих лиц из этого списка. И представители ОРДО и ОРЛО требуют, чтобы Украина передала, например, беркутовцев, которые причастны к событиям на Майдане, или тех, которые причастны к кровавым событиям в Харькове и Одессе. Конечно, эти люди не имеют никакого отношения к Минскому процессу, и, собственно, вот сейчас верификация окончена, но начинается тяжелый етап по согласования списков", - сообщила Геращенко.

Ранее, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма, заявил, что 21 июля была достигнута договоренность завершить согласование списка заложников и начать процесс обмена до следующего заседания ТКГ 5 июля.