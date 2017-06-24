У росіян на кордоні відбиратимуть біометричні дані - Турчинов

У громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив у суботу на брифінгу після відкриття нового відділу прикордонної служби в Харківській області, передає УНІАН.

Він підкреслив, що Держприкордонслужба України готується до пропуску громадян РФ за біометричними паспортами, а також до відбору в них біометричних даних.

"Прикордонники розраховують технічні деталі, розраховують, яка потрібна ще матеріально-технічна допомога, щоб, поки уряд визначається з введенням візового режиму, забезпечити пропуск за біометричними паспортами, при перетині будь-яким росіянином (кордону) відбирати у нього ідентифікаційні ознаки - або відбитки пальців, або сітківку ока. Ця технічна робота ведеться. Я сподіваюся, що уряд фінансово підтримає цю роботу, яка дасть результат, ми вважаємо, протягом місяця, коли буде фінансування", - сказав Турчинов.

Він додав, що на сьогоднішній день у ДПСУ не вистачає технічних засобів, щоб ввести перетин кордону для росіян за біометричними паспортами, уникнувши утворення великих черг.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна повинна ввести візовий режим для громадян РФ.

"Те, що у багатьох росіян немає біометричних паспортів, - це їхнє питання. Нехай їх собі замовляють. Ми повинні надійно захищати свої кордони і чітко ідентифікувати будь-якого, хто цей кордон перетинає, в першу чергу - з країни-агресора. Але сподіваюся, що візовий режим з часом буде введений", - сказав Турчинов.

У той же час, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інженерно-технічне облаштування держкордону на території Харківської області з РФ за проектом "Європейський вал" має бути повністю закінчено в 2017 році, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього року поставлено завдання і прикордонники готові його виконати, щоб ми всю харківську ділянку кордону повністю перекрили проектом "Європейський вал". Цього року Харківська область, потім - Луганська, Сумська. Такі наші плани і ми будемо наполягати, щоб фінансування було повним", - сказав Аваков.

Він уточнив, що на облаштування кордону в Харківській області планується направити в цілому 500 млн грн.

"Для цього будуть використовуватися кошти, виділені в цьому році близько 200 млн грн. Крім того, проектом коригування бюджету, який позавчора затвердив парламент, додатково передбачається ще 300 млн. грн. Це дозволить всю харківську ділянку кордону забезпечити інтелектуальними вишками, сейсмічним кабелем, забезпечити інженерне облаштування, щоб жоден метр кордону не був без контролю прикордонників. Ця система дозволить нам надійно вберегти кордони Європейського Союзу, з яким у нас тепер безвізовий режим і забезпечити реальне функціонування Європейського валу", - сказав Аваков.