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Правозахисники звинуватили Турчинова в дискримінації мешканців Криму й ОРДЛО

Неділя, 25 червня 2017, 15:34
Правозахисники звинуватили Турчинова в дискримінації мешканців Криму й ОРДЛО

Громадські діячі та правозахисники звернулися до президента Петра Порошенка з заявою про неприпустимість дискримінації мешканців Криму та Донбасу.

Як повідомляє Кримська правозахисна група, під відкритим листом президенту поставили підписи керівники кількох громадських та правозахисних організацій, що опікуються проблемами переселенців і допомагають людям, постраждалим внаслідок дій РФ в Криму і на сході України.

Звернення обумовлене тим, що 22 червня на офіційному сайті Ради нацбезпеки та оборони була опублікована заява секретаря РНБО Олександра Турчинова про необхідність проведення ретельних перевірок усіх бажаючих отримати біометричний паспорт, котрі прибувають з окупованих територій.

Згідно тексту зазначеної заяви Турчинова, існує "небезпека, що під виглядом українських громадян з окупованих територій, доступ до безвізового режиму можуть отримати сепаратисти, громадяни іншої країни, терористи чи представники російських спецслужб".

"Оприлюднений текст заяви секретаря РНБО, що складений у такій тональності, в умовах постійної антиукраїнської пропаганди справляє дуже негативний вплив на ставлення жителів тимчасово окупованих і непідконтрольних територій, а також внутрішньо переміщених осіб, до процесу реформ в Україні і підбурює тривогу в суспільстві", – йдеться у тексті заяви громадських діячів.

У своєму зверненні до президента активісти закликають уряд України, перед запровадженням будь-яких обмежень для мешканців Криму і Донбасу на отримання біометричних паспортів, вжити усіх необхідних заходів для захисту мешканців цих територій від дискримінації.

У зв’язку з цим організації-підписанти цього листа вимагають оприлюднити текст законопроекту, про який йде мова у заяві Турчинова від 22 червня і який повинен врегулювати питання проведення перевірок мешканців окупованих територій при зверненні за отриманням паспорту для виїзду за кордон.

Також вимагається провести антидискримінаційну експертизу вказаного тексту законопроекту та оприлюднити її результати, провести громадське обговорення зазначеного законопроекту із залученням експертів та представників правозахисних організацій.

Крім того, правозахисники просять "в подальшому утриматись від подібних дискримінаційних висловлювань від імені РНБО, оскільки такі заяви суперечать заявленій політиці, спрямованій на реінтеграцію населення тимчасово окупованої території Криму та тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей".

Як повідомлялося, 22 червня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що вже підготовлено законопроект про додаткову перевірку всіх бажаючих отримати біометричний паспорт, які прибувають з окупованих територій. 

Українська правда

Теми: права людиниТурчинов
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