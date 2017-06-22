Безвіз: Для українців з ОРДЛО і Криму можуть ввести спецперевірку

Секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що вже підготовлено законопроект про додаткову перевірку всіх бажаючих отримати біометричний паспорт, які прибувають з окупованих територій.

Про це він сказав у четвер, повідомляє прес-служба РНБО.

Вказується, що з цього приводу Турчинов провів нараду з керівниками МВС, Міграційної служби, СБУ, прикордонниками тощо.

За словами Турчинова, після початку дії безвізового режиму з ЄС значно збільшилась кількість бажаючих отримати біометричні паспорти з Криму та з території окупованого Донбасу.

"В той же час, не маючи доступу до архівів, що залишились на окупованих територіях, виникає небезпека, що під виглядом українських громадян з окупованих територій, доступ до безвізового режиму можуть отримати сепаратисти, громадяни іншої країни, терористи чи представники російських спецслужб", - сказав Турчинов.

"Саме тому, для недопущення подібного, необхідно внести зміни до чинного законодавства, що дозволить здійснювати дуже ретельну перевірку громадян, які прибувають з окупованих територій з метою отримання біометричного паспорту. У випадку виявлення невідповідності поданих даних, таким громадянам повинно бути відмовлено в отриманні біометричного паспорту", - додав він.

Він повідомив, що для правового врегулювання цього питання було підготовлено відповідний законопроект, "який народними депутатами-членами парламентської коаліції і найближчим часом має бути внесений до ВРУ".

"Разом з тим, дуже важливо прийняти цей необхідний для забезпечення безпеки України та Європи закон, ще до початку чергових канікул", - сказав Турчинов.

Як відомо, у Державній міграційній службі України заявляють, що до всіх громадян, які мають український паспорт, застосовується єдина процедура видачі біометричного документа.

У грудні 2016 року Порошенко заявляв, що виїзд за кордон в режимі "безвізовий режим" можливий лише за біометричним паспортом.

"Я не виключаю, що дехто з мешканців Донбасу та Криму зможе отримати біометричні паспорти, але цей випадок буде розглядатися окремо", - зауважив президент.

А вже у травні 2017 року він доручив вирішити питання із забезпеченням громадян України, які перебувають на території ОРДЛО і в окупованому Криму, можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.

Українська правда