Макрон: Франція підтримує нормандський формат із залученням ОБСЄ

Президент Франції Емануель Макрон висловив підтримку переговорам у нормандському форматі із залученням ОБСЄ.

Про це він сказав у Парижі в понеділок на спільному брифінгу з президентом Петром Порошенком, трансляцію і переклад якого здійснював телеканал "112 Україна".

"Ми дійсно налаштовані продовжувати мінський процес. Ми підтримуємо ідею поновити співпрацю саме в нормандському форматі із залученням ОБСЄ", – сказав Макрон.

"Моє бажання, і ми про це говорили, щоб ми могли під час нашої наступної зустрічі в "нормандському форматі", дійсно запропонувати цілу серію нових умов, щоб з усіх сторін знайти конкретні рішення для виходу з кризи… Ми не хочемо, щоб ці дискусії завершилися нічим", – сказав також президент Франції.

Президент Порошенко, в свою чергу, повідомив про досягнуту домовленість провести консультації для напрацювання пропозицій до зустрічі лідерів нормандського формату.

"Нам не потрібні багатогодинні переговори. Ми впевнені, що повинні бути якісно підготовлені документи.. Ці документи, схвалення яких має нарешті принести мир на багатостраждальну українську землю. Цей мир може виглядати в закінченні російської агресії", – сказав глава держави.

"Ми впевнені в тому, що безпековий компонент Мінських угод має передувати політичному і активізація ролі ОБСЄ, включаючи і озброєну місію, присутність ОБСЄ 24 години на добу є запорукою ефективної імплементації Мінських угод", – додав Порошенко.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ефективності Мінська, Макрон зазначив, що наразі не бачить реальної альтернативи цим угодам:

"Я чудово розумію, що, можливо, для когось це не ідеальний формат, але я поки що не бачив кращих пропозицій. Принаймні я їх не зрозумів, як такі. Отже, тут питання дійсно про виконання і про ефективність".

Порошенко зазначив, що йому імпонує рішучість і направленість президента Франції на досягнення конкретних результатів у вирішенні конфлікту на сході України.

"Наша домовленість, що ми покладемо на папір, проекти можливих рішень нормандського формату, можливо, вони матимуть назву "формула Макрона", але ми зможемо пред'явити суспільству план принесення миру і деокупації сходу України", – сказав президент.

На думку Макрона, зустріч лідерів "нормандського формату" могла би відбутися в кінці червня - на початку липня.

Валентина Романенко, Олег Твердь, УП