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Макрон: Франция поддерживает нормандский формат с привлечением ОБСЕ

Понедельник, 26 июня 2017, 13:58

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку переговорам в нормандском формате с привлечением ОБСЕ.

Об этом он сказал в Париже в понедельник на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко, трансляцию и перевод которого осуществлял телеканал "112 Украина".

"Мы действительно настроены продолжать минский процесс. Мы поддерживаем идею возобновить сотрудничество именно в нормандском формате с привлечением ОБСЕ", - сказал Макрон.

"Мое желание, и мы об этом говорили, чтобы мы могли во время нашей следующей встречи в "нормандском формате", действительно предложить целую серию новых условий, чтобы со всех сторон найти конкретные решения для выхода из кризиса... Мы не хотим, чтобы эти дискуссии завершились ничем", - сказал также президент Франции.

Президент Порошенко, в свою очередь, сообщил о достигнутой договоренности провести консультации для выработки предложений для встречи лидеров нормандского формата.

"Нам не нужны многочасовые переговоры. Мы уверены, что должны быть качественно подготовленные документы... Эти документы, одобрение которых должно наконец принести мир на многострадальную украинскую землю. Этот мир может выглядеть в окончании российской агрессии", – сказал глава государства.

"Мы уверены в том, что компонент безопасности Минских соглашений должен предшествовать политическому и активизация роли ОБСЕ, включая и вооруженную миссию, присутствие ОБСЕ 24 часа в сутки является залогом эффективной имплементации Минских соглашений", – добавил Порошенко.

Отвечая на вопрос журналистов относительно эффективности Минска, Макрона отметил, что пока не видит реальной альтернативы этим соглашениям:

"Я прекрасно понимаю, что, возможно, для кого-то это не идеальный формат, но я пока не видел лучших предложений. По крайней мере я их не понял, как таковые. Следовательно, здесь вопрос действительно о выполнении и об эффективности".

Порошенко отметил, что ему импонирует решительность и направленность президента Франции на достижение конкретных результатов в решении конфликта на востоке Украины.

"Наша договоренность, что мы положим на бумагу, проекты возможных решений нормандского формата, возможно, они будут иметь название "формула Макрона", но мы сможем предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", - сказал президент.

По мнению Макрона, встреча лидеров "нормандского формата" могла бы состояться в конце июня - начале июля.

Валентина Романенко, Олег Твердь, УП

Темы: ФранцияМинские соглашениянормандский формат
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