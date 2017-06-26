Холодницький: Прокурори вже готові зустрітися з Онищенком у Британії
"Плівки Онищенка" не надали жодної корисної інформації для слідства.
Про це в інтерв’ю ZIK заявив Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, коментуючи перебіг "справи Онищенка".
Керівник САП також розповів, що у показах Онищенка немає жодної конкретики.
"Ці "коломийки" тривати вічно не можуть. Якщо у тебе є докази і ти хочеш допомогти слідству, а не торгуватися… У нього в Україні є низка адвокатів – передайте через адвокатів цю інформацію, і слідство триватиме", – закликав Холодницький.
З його слів, "плівки Онищенка" не надали жодної корисної інформації для слідства.
"Ми просто черговий раз дізналися, що між політиками є певні "договорняки", – сказав керівник САП і додав, що плівки стосуються, швидше, політичної відповідальності.
Холодницький також розповів, що Онищенко запропонував САП зустрітись на території Великобританії, проте у САП спочатку не погодились і запропонували як місце для зустрічі Польщу, проте Онищенко відмовився.
Нині, заявляє Холодницький, прокурори готові зустрітися із екс-нардепом на території Британії.
Як відомо, липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.
Онищенка оголосили у національний розшук. Він заявив, що не визнає своєї провини та збирається судитися в Лондоні.
Онищенко заявив, що у нього є компромат на Порошенка, і він нібито передав його США. У ЗМІ Онищенко опублікував записи, як він стверджує, з нардепом Олесем Довгим і Миколою Мартиненком.