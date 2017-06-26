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Холодницький: Прокурори вже готові зустрітися з Онищенком у Британії

Понеділок, 26 червня 2017, 22:34

"Плівки Онищенка" не надали жодної корисної інформації для слідства.

Про це в інтерв’ю ZIK заявив Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, коментуючи перебіг "справи Онищенка".

Керівник САП також розповів, що у показах Онищенка немає жодної конкретики.

"Ці "коломийки" тривати вічно не можуть. Якщо у тебе є докази і ти хочеш допомогти слідству, а не торгуватися… У нього в Україні є низка адвокатів – передайте через адвокатів цю інформацію, і слідство триватиме", – закликав Холодницький.

З його слів, "плівки Онищенка" не надали жодної корисної інформації для слідства.

"Ми просто черговий раз дізналися, що між політиками є певні "договорняки", – сказав керівник САП і додав, що плівки стосуються, швидше, політичної відповідальності.

Холодницький також розповів, що Онищенко запропонував САП зустрітись на території Великобританії, проте у САП спочатку не погодились і запропонували як місце для зустрічі Польщу, проте Онищенко відмовився.

Нині, заявляє Холодницький, прокурори готові зустрітися із екс-нардепом на території Британії.

Як відомо, липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Онищенка оголосили у національний розшук. Він заявив, що не визнає своєї провини та збирається судитися в Лондоні.

Онищенко заявив, що у нього є компромат на Порошенка, і він нібито передав його США. У ЗМІ Онищенко опублікував записи, як він стверджує, з нардепом Олесем Довгим і Миколою Мартиненком.

Теми: ХолодницькийОнищенко
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