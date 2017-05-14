Плівок Онищенка не чув, раджу показати докази – Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає, що якщо депутат Олександр Онищенко має компрометуючі записи, він має надати їх слідству й суду.

Під час підсумкової прес-конференції у неділю, 14 травня, у глави держави запитали, що він думає про плівки Онищенка і чи чув він їх.

"Ні, не чув і не збираюся чути", – відповів Порошенко.

Президент зазначив, що "Онищенко обґрунтовано підозрюється у злочинах, докази по яких було передано до Верховної Ради під час голосування щодо зняття депутатської недоторканності", – і Верховна Рада цю недоторканність зняла.

"Якщо є будь-що повідомити в пана Онищенка, він мав прийти до слідчих органів, прийти до суду – дати пояснення і в суді захищатися. Якщо він має щось додатково передати до слідчих органів, як він казав – до НАБУ, до прокуратури, до американців чи будь-кого іншого, – я вважаю, що це абсолютно правильний шлях. Одночасно з тим, що дати пояснення по своїх злочинах, передати будь-що, що він має", – сказав президент.

"Якщо ж ці тези вибудовуються, використовуючи друзів, щоб побудувати політичний захист, отримати політичний притулок – я вважаю, що нічого спільного з розслідуванням, встановленням істини і притягненням до відповідальності це не має", – заявив він.

"Тим більше, що, за інформацією українських спецслужб і свідчень у кримінальних справах, російські паспорти всім не дають. Тому я раджу порадити його друзям приїхати в Україну, дати відповідні свідчення, докази, і таким чином сприяти притягненню всіх до відповідальності: хто давав, кому давав, за що давав, що просили, які обласні ради, які народні депутати, які політичні сили, що там вони голосували", – додав Порошенко.

Він переконаний, що це буде цікавим Національному антикорупційному бюро.

"Якщо журналісти в цьому йому будуть допомагати – я це буду тільки вітати", – додав Порошенко.

Як відомо, у грудні 2016 року Онищенко заявляв, що має компромат на президента Петра Порошенка і нібито передав його спецслужбам США 29 листопада. За інформацією УП, йшлося про приховані записи, зроблені нардепом.

Зокрема, Онищенко звинувачував Адміністрацію президента в скуповуванні голосів у Верховній Раді через нього та декількох інших депутатів. Нібито сам Онищенко давав гроші Давиду Жванії за місце у парламенті.

Страна.ua оприлюднила три частини "плівок Онищенка": 6 грудня 2016 року – з нібито нардепом Олесем Довгим, 9 лютого і 21 квітня 2017 року – з нібито Миколою Мартиненком.

На першій частині записів Онищенко заявляв, що Порошенко заборгував йому 50 мільйонів доларів. Натомість Довгий 6 вересня 2016 року нібито пропонував угоду щодо кримінального переслідування Онищенка, який не хотів оголошення у міжнародний розшук.

Довгий підтверджував, що говорив із Онищенком, хоча запевняв, що запису не слухав.

У подальших записах нібито Мартиненко також говорив з Онищенком про його долю: умови зняття звинувачень, звільнення людей Онищенка та сплату коштів до держбюджету.

Мартиненко підтверджував зустріч із Онищенком в Іспанії минулого року.

Керівники НАБУ й САП у лютому заявляли, що Онищенко не надав слідству фактичної інформації щодо нібито корупції президента.

У квітні Артем Ситник заявляв, що оприлюднені аудіозаписи Онищенка було зроблено вже після основних арештів у "газовій справі" проти нардепа.

Як відомо, Онищенка підозрюють в організації корупційної схеми з перепродажу газу. Він утік із України минулого року.

30 березня матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали в Іспанії за запитом НАБУ, але потім відпустили.

Миколу Мартиненка затримали в Україні за підозрою в розкраданні, як і Романа Насірова, якого звинувачують у наданні безпідставної відстрочки на сплату ренти на користь компаній Онищенка.

Олена Рощенко, УП, доповнено

