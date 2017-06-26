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Холодницкий: Прокуроры уже готовы встретиться с Онищенко в Британии

Понедельник, 26 июня 2017, 22:34

"Пленки Онищенко" не предоставили никакой полезной информации для следствия.

Об этом в интервью ZIK заявил Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, комментируя ход "дела Онищенко".

Руководитель САП также рассказал, что в показаниях Онищенко нет никакой конкретики.

"Эти "коломыйки" длиться вечно не могут. Если у тебя есть доказательства и ты хочешь помочь следствию, а не торговаться... У него в Украине есть ряд адвокатов - передайте через адвокатов эту информацию, следствие будет продолжаться", - призвал Холодницкий.

По его словам, "пленки Онищенко" не предоставили никакой полезной информации для следствия.

"Мы просто в очередной раз узнали, что между политиками есть определенные "договорняки", - сказал руководитель САП и добавил, что пленки касаются, скорее, политической ответственности.

Холодницкий также рассказал, что Онищенко предложил САП встретиться на территории Великобритании, однако в САП сначала не согласились и предложили в качестве места для встречи Польшу, однако Онищенко отказался.

Сейчас, заявляет Холодницкий, прокуроры готовы встретиться с экс-нардепом на территории Британии.

Как известно, в июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Политика объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.

Онищенко заявил, что у него есть компромат на Порошенко, и он якобы передал его США. В СМИ Онищенко опубликовал записи, как он утверждает, с нардепом Олесем Довгим и Николаем Мартыненко.

Темы: ХолодницкийОнищенко
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