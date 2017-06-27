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Холодницький: Немає доказів причетності Манафорта до "чорної бухгалтерії" ПР

Вівторок, 27 червня 2017, 06:17
Холодницький: Немає доказів причетності Манафорта до чорної бухгалтерії ПР

Підпису екс-радника президента-втікача Віктора Януковича Пола Манафорта не було ні на одній зі сторінок "амбарної книги" Партії регіонів, а інформація про його вину - це піар-технологія.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв'ю каналу ZIK.

Він зазначив, що раніше справа перебувала у провадженні НАБУ.

"Але ми жодних доказів причетності Манафорта не здобули. Я тільки констатую факти. Щодо Манафорта доказів немає", - заявив Холодницький.

Тому, зазначив він, провадження щодо "амбарної книги" "регіоналів" було скеровано для вивчення управлінню спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

"Ми вважаємо, що ці записи можуть доводити взаємозв'язок тих осіб, які проходять по цій справі. Тому саме так визначено підслідність", - сказав Холодницький.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів Полу Манафорту, який раніше працював з українським екс-президентом Віктором Януковичем, а в подальшому – займався виборчою кампанією новообраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

Раніше народний депутат України Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Теми: ХолодницькийПол МанафортПартія регіонів
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