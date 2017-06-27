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Холодницкий: Нет доказательств причастности Манафорта к "черной бухгалтерии" ПР

Вторник, 27 июня 2017, 06:17
Холодницкий: Нет доказательств причастности Манафорта к черной бухгалтерии ПР

Подписи экс-советника беглого президента Виктора Януковича Пола Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов, а информация о его вину - это пиар-технология.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью каналу ZIK.

Он отметил, что ранее дело находилось в производстве НАБУ.

"Но мы никаких доказательств причастности Манафорта не нашли. Я только констатирую факты. Относительно Манафорта доказательств нет", - заявил Холодницкий.

Поэтому, отметил он, производства по "амбарной книге" "регионалов" были направлены для изучения управлению спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

"Мы считаем, что эти записи могут доказывать взаимосвязь тех лиц, которые проходят по этому делу. Поэтому именно так определена подследственность", - сказал Холодницкий.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов Полу Манафорту, который ранее работал с украинским экс-президентом Виктором Януковичем, а в дальнейшем - занимался избирательной кампанией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Темы: ХолодницкийПол МанафортПартия регионов
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