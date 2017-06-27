У "Касперського" заявляють, що вірус, який атакував Україну, не схожий на Petya

Експерти росйської компанії "Лабораторії Касперського" проаналізували нову всесвітню атаку вірусу-здирника і прийшли до висновку, що вона не пов'язана з вірусом Petya, як повідомлялося раніше.

Як повідомляє Медуза з посиланням на аналітиків, новий вірус принципово відрізняється від Petya, який був описаний ще навесні 2016 року. Але для поширення вірусу використовували ту ж уразливість в системах Windows, яка у травні 2017 року допомогла розіслати WannaCry.

При цьому Symantec вважає, що новий вірус схожий на Petya.

У той же час, за словами CEO компанії SOC Prime Андрія Безверхого, поки немає доказів, що вірус - це нова модифікація WannaCry. Поки що шкідливе ПЗ виявляє ознаки старішого шифрувальника, який називається Petya. Однак Безверхий не виключає, що вірус може містити шматки коду Petya та WannaCry.

Тим часом, технічний директор Zillya! Олег Сич вважає, що вірус - це все-таки нова модифікація WannaCry.

"Його можна по різному називати, наприклад, на сайті "Укрпошти" пишуть, що їх атакувала троянська програма Petya.A, - сказав Сич в коментарі "Економічній правді". - Але швидше за все йдеться про WannaCry. Незважаючи на те, що нова модифікація значно вдосконалена, є явна подібність".

Як випливає з інформації, доступної за адресою біткоїн-гаманця, пов'язаного з вірусом Petya, 28 жертв атаки вже заплатили викуп (300 доларів) за розшифровку своїх даних.

Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Нагадаємо, що "Лабораторія Касперського" перебуває під санкціями в Україні.