Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Лаборатории Касперского" заявляют, что вирус, атаковавший Украину, не похож на Petya

Вторник, 27 июня 2017, 21:59

Эксперты российской "Лаборатории Касперского" проанализировали новую всемирную атаку вируса-вымогателя и пришли к выводу, что она не связана с вирусом Petya, как предполагалось ранее.

Как сообщает Медуза со ссылкой на аналитиков, новый вирус принципиально отличается от Petya, который был описан еще весной 2016 года. Но для распространения вируса использовали ту же уязвимость в системах Windows, которая в мае 2017 года помогла разослать WannaCry.

При этом Symantec считает, что новый вирус похож на Petya.

В то же время, по словам CEO компании SOC Prime Андрея Безверхого, пока нет доказательств, что вирус - это новая модификация WannaCry. Пока вредоносное ПО проявляет признаки более старого шифровальщика, который называется Petya. Однако Безверхий не исключает, что вирус может содержать куски исходного кода Petya и WannaCry.

Между тем, технический директор Zillya! Олег Сыч считает, что вирус - это все-таки новая модификация WannaCry.

"Его можно по разному называть, например, на сайте "Укрпочты" пишут, что их атаковала троянская программа Petya.A, - сказал Сыч в комментарии "Экономической правде". - Но скорее всего речь идет о WannaCry. Несмотря на то, что новая модификация значительно усовершенствована, есть явное сходство".

Как следует из информации, доступной по адресу биткоин-кошелька, связанного с вирусом Petya, 28 жертв атаки уже заплатили выкуп (300 долларов) за расшифровку своих данных.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Но вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Напомним, что "Лаборатория Касперского" находится под санкциями в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерыинтернетвирусРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
хакеры
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: